Juventus - Napoli | slitta il recupero | in campo mercoledì 7 aprile alle 18 45

sscnapoli : ?? | #JuventusNapoli, rinviata a mercoledì 7 aprile alle 18:45 ?? - ZZiliani : #Calvarese arbitro di #CagliariJuventus sarebbe un po’ come rivedere #Ceccarini a Juventus-Inter, #Tagliavento a Mi… - sechesi : ?? Recupero di Juventus-Napoli rinviato a mercoledì 7 aprile su richiesta di entrambe le società. Non si giocherà pi… - ParticipioPart : Recupero Juventus-Napoli il 7 aprile alle 18.45 - La Gazzetta dello Sport #ADL era impegnato: doveva andare dall’es… - marzo_yamako : RT @sscnapoli: ?? | #JuventusNapoli, rinviata a mercoledì 7 aprile alle 18:45 ?? -

La Lega di Serie A "su richiesta" dellaha disposto "il rinvio a mercoledì 7 aprile 2021, con inizio alle 18.45" della partita, recupero della 3ª giornata non disputata il 4 ottobre 2020, e successivamente rinviata a mercoledì 17 marzo 2021. Rispetto alla data iniziale della partita saranno trascorsi 185 ...Finalmente è stata fissata la nuova data del recupero di, partita originariamente in programma il 4 ottobre (terza giornata) e poi rinviata per il noto caso - Covid, che si è trascinato anche nei tribunali sportivi. Si gioca in aprile ? Il ...Lazio-Torino, su decisione del giudice sportivo, non sarà soggetta allo stesso calvario di Juve-Napoli: niente 3-0 a tavolino, si rigiocherà.JUVENTUS NAPOLI – Per la prima volta nella storia della Serie A si è giocato prima il match di ritorno che quello d’andata. Si perchè Juve-Napoli, partita di ottobre, non si è mai disputata. Dopo tutt ...