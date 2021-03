Juventus-Napoli, ennesimo rinvio: si gioca il 7 aprile (Di venerdì 12 marzo 2021) Nuova capitolo della tanto discusso match Juventus-Napoli. Il match si giochera mercoledì 7 aprile 2021 alle ore 18.45, e non più il 17 marzo come previsto. Lo ha stabilito la Lega su richiesta delle due società. Juventus-Napoli: cosa era successo? La gara, valida per la terza giornata del campionato italiano di Serie A 2020/2021, non si disputò a causa delle positività tra alcuni giocatori del Napoli con il conseguente isolamento imposto dall’ Asl. In prima istanza venne assegnata la vittoria a tavolino ai bianconeri e fu inflitto un punto di penalizzazione agli azzurri, ma poi venne accolto il ricorso presentato dai partenopei con la restituzione del punto e la decisione di rigiocare il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 12 marzo 2021) Nuova capitolo della tanto discusso match. Il match si giochera mercoledì 72021 alle ore 18.45, e non più il 17 marzo come previsto. Lo ha stabilito la Lega su richiesta delle due società.: cosa era successo? La gara, valida per la terza giornata del campionato italiano di Serie A 2020/2021, non si disputò a causa delle positività tra alcunitori delcon il conseguente isolamento imposto dall’ Asl. In prima istanza venne assegnata la vittoria a tavolino ai bianconeri e fu inflitto un punto di penalizzazione agli azzurri, ma poi venne accolto il ricorso presentato dai partenopei con la restituzione del punto e la decisione di rire il ...

