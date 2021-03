Juventus, il bottino di Cristiano Ronaldo alla Sardegna Arena (Di venerdì 12 marzo 2021) Cristiano Ronaldo cerca il gol alla Sardegna Arena: al portoghese manca solo “lui” in lista. La statistica Domenica la Juve scenderà in campo alla Sardegna Arena contro il Cagliari. Cristiano Ronaldo cercherà un gol che gli regalerebbe un ulteriore record. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JuventusNEWS24 Come sottolinea la Lega, infatti, dei 18 stadi in cui ha giocato CR7 in Serie A, la Sardegna Arena di Cagliari è l’unico in cui l’attaccante bianconero non ha ancora segnato un gol. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 marzo 2021)cerca il gol: al portoghese manca solo “lui” in lista. La statistica Domenica la Juve scenderà in campocontro il Cagliari.cercherà un gol che gli regalerebbe un ulteriore record. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SUNEWS24 Come sottolinea la Lega, infatti, dei 18 stadi in cui ha giocato CR7 in Serie A, ladi Cagliari è l’unico in cui l’attaccante bianconero non ha ancora segnato un gol. Leggi su Calcionews24.com

