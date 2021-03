Juventus, “dica 128”: quante partite saltate dai bianconeri per infortunio… (Di venerdì 12 marzo 2021) Ancora una tegola in casa Juventus. Infortunio anche per Demiral che sarà costretto a saltare sicuramente almeno la sfida di domenica prossima in campionato contro il Cagliari. Non una nota lieta per i bianconeri che in stagione hanno già dovuto fare i conti con diversi problemi fisici. Secondo quanto riporta Goal che cita il Corriere dello Sport, infatti, sarebbero già 128 le sfide saltate dai calciatori della Vecchia Signora in questa annata.Juventus, "dica 128"...caption id="attachment 1078383" align="alignnone" width="491" Juventus Danilo (getty images)/captionDa quanto si apprende, infatti, tra assenze causa positività al Covid-19, affaticamenti e infortuni assortiti, sono infatti ben 128 le partite fin qui saltate dai giocatori della ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 12 marzo 2021) Ancora una tegola in casa. Infortunio anche per Demiral che sarà costretto a saltare sicuramente almeno la sfida di domenica prossima in campionato contro il Cagliari. Non una nota lieta per iche in stagione hanno già dovuto fare i conti con diversi problemi fisici. Secondo quanto riporta Goal che cita il Corriere dello Sport, infatti, sarebbero già 128 le sfidedai calciatori della Vecchia Signora in questa annata., "128"...caption id="attachment 1078383" align="alignnone" width="491"Danilo (getty images)/captionDa quanto si apprende, infatti, tra assenze causa positività al Covid-19, affaticamenti e infortuni assortiti, sono infatti ben 128 lefin quidai giocatori della ...

Advertising

ItaSportPress : Juventus, 'dica 128': quante partite saltate dai bianconeri per infortunio... - - __ShaiLFC : RT @salvo_costadura: La Procura Federale indaga sulla frase di #Lukaku al 3' gol: si sente 'iooo !! Ioo !! Ho segnato io, ca**o !!' Non s… - GiuseppeGatta87 : @andreafasoli79 @KSport24 @ilciccio67 Cosa vuoi che ti dica. Mi fa piacere per te che sei così addentro alle finanz… - bradipo_75 : RT @Ern4Pel: Atalanta, Lazio, Roma, Milan ancora in corsa. Una Nazionale tra le più nelle mai viste. Eppure per molti giornalisti l’uscita… - ASR_Goalmania : RT @Ern4Pel: Atalanta, Lazio, Roma, Milan ancora in corsa. Una Nazionale tra le più nelle mai viste. Eppure per molti giornalisti l’uscita… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus dica Briatore con CR7: "Senza di lui Juve con 10 punti in meno" Il manager infine nutre più di un dubbio sulla scelta di affidare la panchina della Juventus a ... non è una persona che incita, i calciatori hanno bisogno di un leader, qualcuno che ti dica ...

Flavio Briatore boccia la Juventus di Pirlo: 'Non c'è identità. Non è una persona che incita' Flavio Briatore boccia la Juventus di Andrea Pirlo e Cristiano Ronaldo: 'La Juve c'era, abbiamo voluto cambiarla. La Juve ... i calciatori hanno bisogno di un leader, qualcuno che ti dica esattamente ...

Juventus, “dica 128”: quante partite saltate dai bianconeri per infortunio… ItaSportPress Cara Juve, questo non doveva accadere Sono due anni di fila che si esce subito dopo i gironi e questo non doveva in nessun modo accadere. Qualcuno negli ultimi due anni ha sbagliato. La società ha sbagliato moltissimo due anni fa quando h ...

Zidane ha parlato del possibile ritorno di Cristiano Ronaldo a Madrid L'eliminazione dalla Champions della Juventus ha riaperto vecchi discorsi di mercato: il Real Madrid è pronto a riformare la coppia Zidane Ronaldo ...

Il manager infine nutre più di un dubbio sulla scelta di affidare la panchina dellaa ... non è una persona che incita, i calciatori hanno bisogno di un leader, qualcuno che ti...Flavio Briatore boccia ladi Andrea Pirlo e Cristiano Ronaldo: 'La Juve c'era, abbiamo voluto cambiarla. La Juve ... i calciatori hanno bisogno di un leader, qualcuno che tiesattamente ...Sono due anni di fila che si esce subito dopo i gironi e questo non doveva in nessun modo accadere. Qualcuno negli ultimi due anni ha sbagliato. La società ha sbagliato moltissimo due anni fa quando h ...L'eliminazione dalla Champions della Juventus ha riaperto vecchi discorsi di mercato: il Real Madrid è pronto a riformare la coppia Zidane Ronaldo ...