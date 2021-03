Juventus | contatti avviati | Ronaldo torna al Real Madrid

(Di venerdì 12 marzo 2021) La, per il terzo anno consecutivo, ha detto addio al sogno Champions League in maniera molto precoce: i bianconeri, infatti, sono stati eliminati agli Ottavi di Finale dal Porto, dopo le eliminazioni negli anni scorsi per mano dell’Ajax prima e del Lione lo scorso anno. Un’eliminazione che, in casa bianconera, potrebbe portare anche ad una piccola rivoluzione all’interno della rosa a disposizione del tecnico Andrea Pirlo, che dovrebbe comunque ampiamente essere confermato alla guida della Vecchia Signora anche nella prossima stagione. Ti potrebbe interessare Calciomercato, strategia Lacazette: Paratici sorpassa tutti? Calciomercato, Laporta da Barcellona: occhi su Paratici Calciomercato, addio: in rotta verso gli States Da decidere ci sarà anche il ...

Il procuratore del fuoriclasse portoghese Jeorge Mendes, avviatocon i Blancos, secondo ... La, dal canto suo, potrebbe vendere CR7 ai Blancos del Real Madrid per alleggerire il monte ......Ronaldo considera l'idea di lasciare anticipatamente la, omettendo la scadenza del suo contratto. Inoltre 'Le Parisien' conferma che il PSG è tornato a caccia di CR7, difatti itra ...Utilizzare altri termini per definire le tre campagne di Champions League vissute alla Juventus dall’arrivo di Cristiano ... ha svelato che l’agente si è già rimesso in contatto con i blancos per ...Il futuro di Cristiano Ronaldo sembra lontano dalla Juventus. Tra le ipotesi circolate in queste ore, anche la possibilità di un ritorno al Real Madrid per il portoghese ma come spiega ...