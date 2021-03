Juventus | Alex Sandro | “Ronaldo triste dopo l’eliminazione dalla Champions | ma ripartiremo”

Leggi su sportface

(Di venerdì 12 marzo 2021) “la partita con il Porto, Cristianoeracome tutti. Volevamo tanto passare il turno, lui eracome gli altri, ma già oggi si è allenato bene, voleva spingere perché sa che in questa stagione ci sono ancora altre cose da vincere. Tutti noi sappiamo ciò che vogliamo, abbiamo ancora davanti il campionato e una finale di Coppa Italia. Lavoreremo per questo“. Queste sono le recenti dichiarazioni di, rilasciate ai microfoni di Sky Sport, in occasione di un’intervista propostaglidellaLeague 2020/2021. Il terzino sinistro brasiliano ha illustrato la situazione concernente il gruppo bianconero, sostenendo che vi sia ...