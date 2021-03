Juventus, Alex Sandro: "Pensiamo a vincere lo scudetto. Ronaldo triste dopo la Champions" (Di venerdì 12 marzo 2021) Voltare pagina, anche se l'eliminazione dalla Champions League è ancora un capitolo doloroso, che rischia di condizionare il finale di stagione della Juventus . La trasferta di Cagliari , in questo ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021) Voltare pagina, anche se l'eliminazione dallaLeague è ancora un capitolo doloroso, che rischia di condizionare il finale di stagione della. La trasferta di Cagliari , in questo ...

