Juventus | Alex Sandro | “Come Ronaldo dopo il Porto tristi | ma adesso pensiamo a scudetto e Coppa Italia”

A Torino, sponda bianconera, c'è ancora grande amarezza per l'eliminazione dalla Champions League contro il Porto. La Juventus adesso ha l'obbligo di puntare al campionato a cominciare dalla partita contro il Cagliari. Alex Sandro in esclusiva ai microfoni di Sky Sport ha fatto il punto: "dopo la partita era triste Come tutti. Volevamo passare il turno, ma non ce l'abbiamo fatta. Cristiano era triste Come gli altri, ma oggi era già in campo ad allenarsi bene e spingere perchè ci sono ancora trofei da vincere. Ci sono ancora campionato e Coppa Italia e tutti noi sappiamo quello che vogliamo e quello che abbiamo davanti. Dobbiamo lavorare per questi obiettivi".

