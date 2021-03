Juve-Napoli | slitta ancora il recupero | da mercoledì prossimo al 7 aprile sempre alle 18 | 45

(Di venerdì 12 marzo 2021)ntus-, gara valevole per la terza giornata del girone di andata del campionato di Serie A, non si giocherà più il 17 marzo. A comunicare il cambio di data è stata la Lega di Serie A. La sfida tra bianconeri e azzurri, originariamente in programma il 4 novembre 2020 e poi successivamente rinviata al 17 marzo, sarà disputata ilore 18.45. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

AntoVitiello : Rinviata Juve-Napoli al 7 aprile - delsa18 : #JuveNapoli si giocherà il 7 aprile. Al Napoli dava fastidio giocare contro Milan, Juve e Napoli nel giro di 7 gior… - walnut_85 : RT @AntoVitiello: Rinviata Juve-Napoli al 7 aprile - Diego31883 : RT @cmdotcom: UFFICIALE, nuovo rinvio per #JuveNapoli: si gioca il 7 aprile - xManuelVanacore : Chi prova a giustificare il rinvio di Juve - Napoli è aolo complice. È uno schifo. PUNTO -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Napoli

IN AGGIORNAMENTOviene rinviata ancora . Dopo il mancato svolgimento lo scorso 4 ottobre a causa della decisione dell'Asl campana di non far partire la squadra di Gattuso, la Lega Serie A ha decretato un ...Il magazine è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Napoli n.67 del 20/12/2016. Cambia ancora la data di Juventus-Napoli, il match non disputato lo scorso 4 ottobre. Su richiesta ...12/03/2021 - Juventus-Napoli, ovvero la partita infinita. La gara che doveva giocarsi mercoledì prossimo è stata infatti rinviata ancora una volta. La Lega Serie A, su richiesta di entrambe le società ...