Justice League: su HBO Max il watch party con Zack Snyder (Di venerdì 12 marzo 2021) HBO Max annuncia una grande sorpresa per tutti i fan di Justice League, che potranno partecipare al watch party con Zack Snyder I fan di Justice League non stanno più nella pelle: il 18 marzo potranno finalmente godersi l’attesissimo Zack Snyder’s Justice League. La director’s cut del film sui supereroi sta provocando grande fermento, dal momento che conterrà scene, personaggi, elementi e sottotrame secondarie assenti nella prima versione cinematografica, nonché un finale completamente diverso. E per i fan americani c’è una sorpresa in più. Vediamo di cosa si tratta. Il watch party di Zack Snyder’s ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 12 marzo 2021) HBO Max annuncia una grande sorpresa per tutti i fan di, che potranno partecipare alconI fan dinon stanno più nella pelle: il 18 marzo potranno finalmente godersi l’attesissimo’s. La director’s cut del film sui supereroi sta provocando grande fermento, dal momento che conterrà scene, personaggi, elementi e sottotrame secondarie assenti nella prima versione cinematografica, nonché un finale completamente diverso. E per i fan americani c’è una sorpresa in più. Vediamo di cosa si tratta. Ildi’s ...

