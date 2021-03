Justice League: HBO Max annuncia il watch party introdotto da Zack Snyder (Di venerdì 12 marzo 2021) I fan americani iscritti a HBO Max avranno la fortuna di poter partecipare al watch party di Justice League introdotto dallo stesso Zack Snyder e di interagire col regista e con la community durante la visione. HBO MAX ha annunciato l'arrivo del watch party di Zack Snyder's Justice League che sarà realizzato in collaborazione con la piattaforma Scener e vedrà la partecipazione del regista Zack Snyder. I fan americani iscritti a HBO Max possono prenotare il loro posto per l'evento che prenderà il via il 18 marzo all'una (ora italiana) su Snydercut.scener.com. "Sono entusiasta di poter finalmente ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 12 marzo 2021) I fan americani iscritti a HBO Max avranno la fortuna di poter partecipare aldidallo stessoe di interagire col regista e con la community durante la visione. HBO MAX hato l'arrivo deldi'sche sarà realizzato in collaborazione con la piattaforma Scener e vedrà la partecipazione del regista. I fan americani iscritti a HBO Max possono prenotare il loro posto per l'evento che prenderà il via il 18 marzo all'una (ora italiana) sucut.scener.com. "Sono entusiasta di poter finalmente ...

