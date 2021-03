Juric stuzzica | “Io al Napoli? Non leggo molto | sono concentrato sulla mia squadra”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Juric stuzzica

forzAzzurri

Secondo Tuttosport il nome di Rafael BenitezDe Laurentiis . Il patron è rimasto ...la Gazzetta dello Sport in caso di questa eventualità uno dei favoriti alla successione sarebbe Ivan, ...L'esonero di Liverani e il ritorno di D'Aversa sulla panchina degli emiliani potrebbe favorire l'approdo di Bourabia, ma il fascino del progetto die non poco il 68 neroverde.Ivan Juric, tecnico dell'Hellas Verona, corteggiato da De Laurentiis, ha parlato in conferenza stampa del suo futuro. Le parole di Juric in conferenza: ...C’è un intreccio di panchine che accomuna Fiorentina, Napoli, Roma e Sassuolo. In casa viola, nonostante la fiducia rinnovata di Commisso a Prandelli, si va verso un cambio allenatore a partire dal 30 ...