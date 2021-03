Juric: 'Interesse del Napoli? Non ho ancora letto la rassegna stampa' (Di venerdì 12 marzo 2021) A volte quando voglio alzare l'autostima leggo qualcosa. In questa settimana non ho aperto la rassegna. Ho tra le mani una squadra che sta mostrando tante cose positive e altre che ancora non mi ... Leggi su 100x100napoli (Di venerdì 12 marzo 2021) A volte quando voglio alzare l'autostima leggo qualcosa. In questa settimana non ho aperto la. Ho tra le mani una squadra che sta mostrando tante cose positive e altre chenon mi ...

Advertising

100x100Napoli : #Juric ironizza sulle notizie di un interesse del #Napoli. - MilanNewsit : Ecco come Pioli l'ha incartata a Juric. Infortunati: oggi nuovi esami per tutti. Jucov-Milan: tra l'interesse del m… - milansette : Ecco come Pioli l'ha incartata a Juric. Infortunati: oggi nuovi esami per tutti. Jucov-Milan: tra l'interesse del m… - Sadidefariniv : RT @MilanNewsit: Ecco come Pioli l'ha incartata a Juric. Infortunati: oggi nuovi esami per tutti. Jucov-Milan: tra l'interesse del moldavo… - sportli26181512 : Ecco come Pioli l'ha incartata a Juric. Infortunati: oggi nuovi esami per tutti. Jucov-Milan: tra l'interesse del m… -