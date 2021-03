Juric: “Col Sassuolo sempre belle sfide. Futuro? Presto per parlarne” (Di venerdì 12 marzo 2021) Alla viglia di Sassuolo-Verona, in programma sabato 13 marzo alle 15 al “Mapei Stadium” Ivan Juric, tecnico degli scaligeri ha parlato nella consueta conferenza stampa: “Contro il Sassuolo in questi due anni abbiamo sempre assistito a belle sfide. Loro, però, hanno fatto più punti di noi. Questo significa che le nostre prestazione, seppur belle da vedere, non sono state sufficienti. Andiamo la, comunque, per cercare di fare bene. Loro sono una società che da alcuni anni è stabilmente dietro alle prime sette/otto squadre. Noi siamo dietro a battagliare ma il nostro obiettivo è quello di crescere e migliorare sempre più per arrivare anche noi a certi livelli”. Su De Zerbi ha aggiunto: “Stimo molto De Zerbi, un collega bravo e un amico. Si tratta di un ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 12 marzo 2021) Alla viglia di-Verona, in programma sabato 13 marzo alle 15 al “Mapei Stadium” Ivan, tecnico degli scaligeri ha parlato nella consueta conferenza stampa: “Contro ilin questi due anni abbiamoassistito a. Loro, però, hanno fatto più punti di noi. Questo significa che le nostre prestazione, seppurda vedere, non sono state sufficienti. Andiamo la, comunque, per cercare di fare bene. Loro sono una società che da alcuni anni è stabilmente dietro alle prime sette/otto squadre. Noi siamo dietro a battagliare ma il nostro obiettivo è quello di crescere e migliorarepiù per arrivare anche noi a certi livelli”. Su De Zerbi ha aggiunto: “Stimo molto De Zerbi, un collega bravo e un amico. Si tratta di un ...

