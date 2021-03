Jennifer Lopez e Alex Rodriguez si sono lasciati: matrimonio saltato (Di sabato 13 marzo 2021) La cantante e l'ex giocatore di baseball dovevano sposarsi in Italia L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di sabato 13 marzo 2021) La cantante e l'ex giocatore di baseball dovevano sposarsi in Italia L'articolo proviene da Gossip e Tv.

iheartpaolo : Jennifer Lopez in 'se scappi ti sposo' - beehyvelex : Ma se dee come Jennifer Lopez e Matilde Brandi vengono tradite più volte, io cosa posso pretendere dalla vita? Nulla - beehyvelex : Io sono ancora sotto shock per il fatto che Jennifer Lopez e Alex Rodriguez si siano mollati - lauraniston_ : MA IN CHE SENSO JENNIFER LOPEZ E ALEX RODRIGUEZ SI SONO LASCIATI? Come cazz0 fai a tradire Jlo ma sei scemo - veryinutil : Jennifer Lopez ed Alex Rodriguez si sono lasciati: tutti i dettagli #jenniferlopez -

Ultime Notizie dalla rete : Jennifer Lopez Jennifer Lopez choc, è finita con Alex Rodriguez Una notizia a dir poco inattesa. Felicemente fidanzati e in attesa delle nozze, Jennifer Lopez e Alex Rodriguez si sono lasciati. Parola di PageSix. 51enne lei, 45 lui, i due non si fanno vedere insieme da febbraio, quando J Lo era sul set domenicano del film Shotgun Wedding. Nel ...

Armie Hammer: la moglie chiese il divorzio dopo aver ricevuto un messaggio osceno rivolto a un'altra Poco dopo, Hammer ha annunciato di aver abbandonato la romcom Shotgun Wedding, che avrebbe dovuto interpretare a fianco di Jennifer Lopez. Armie Hammer: la reazione dell'ex moglie all'annuncio della ...

Jennifer Lopez e Alex Rodriguez si sono lasciati e, secondo quanto riportato da Page Six, la motivazione sarebbe collegata allo scandalo di Madison LeCroy, star di "Southern Charm". Tutto sarebbe nato ...

