Jennifer Garner lancia su Netflix lo “Yes Day” | lasciare i figli senza divieti per un giorno

(Di venerdì 12 marzo 2021) Un appello ai genitori: se non avete mai provato lo Yes Day – concedere ai vostriil “dei sì”: 24 ore di anarchia e di assoluto controllo da parte dei piccoli o adolescenti di casa – è arrivato il momento di farlo.innamorata guarda le foto Perché quella che sembra un’idea folle e strampalata, per la famiglia Torres diventa un’esperienza indimenticabile, con i tredi Allison () e Carlos (Édgar Ramírez) pronti a replicarla ogni anno. ...

Sembra dirci questo 'Yes day', il film di Miguel Arteta cone Edgar Ramirez, visibile su Netflix dal 12 marzo. 'Yes day' è appunto 'il giorno del sì', una data in cui i genitori ...YES WOMAN Allison () è cresciuta dicendo sempre sì a tutto e in Carlos ( Edgar Ramirez ) ha trovato l'anima gemella. Quando hanno messo su famiglia e sono arrivati i figli, però, ha ..."Yes Day" è una commediola talmente lineare da essere scontata, ma valida come scacciapensieri senza pretese per una serata di sorrisi complici tra genitori e figli piccoli. Protagonista Jennifer Garn ...Prima dell'uscita del film, l'attrice che ci ha parlato anche di quella volta nell'autolavaggio con i finestrini abbassati ...