Italrugby | domani la sfida contro il Galles allo Stadio Olimpico di Roma

E' in programma domani alle ore 15.15 l'incontro tra la nazionale italiana di rugby e il Galles, valido per la quarta giornata del Guinness Sei Nazioni 2021, allo Stadio Olimpico di Roma. Il match sarà trasmesso in diretta su DMAX, canale 52 del digitale terrestre. "Dobbiamo essere più cinici nell'esecuzione del nostro gioco ed evitare i cosiddetti 'soft moments' durante la partita", ha detto il ct dell'Italrugby Franco Smith nella conferenza stampa della vigilia. "Noi giochiamo per vincere, sempre", ha continuato Smith. "Abbiamo segnato mete di pregevole fattura, ma a volte capitano dei momenti durante la partita che non abbiamo gestito al meglio. Per noi sarà importante limitare questo fattore. Andiamo a giocare la partita di domani ...

