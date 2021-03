Italia's Got Talent, il meglio della sesta puntata di audizioni (Di venerdì 12 marzo 2021) Ecco il meglio della sesta puntata di Italia's Got Talent . Mara Maionchi, Joe Bastianich, Federica Pellegrini e Frank Matano scoprono il Talento di Ekaterina, ugola suonante . E per uno di loro c' ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 12 marzo 2021) Ecco ildi's Got. Mara Maionchi, Joe Bastianich, Federica Pellegrini e Frank Matano scoprono ilo di Ekaterina, ugola suonante . E per uno di loro c' ...

Advertising

RainbowItalia : #OraInOnda ? All We Got ? Robin Schulz,KIDDO ? Su Radio Rainbow New Italia ?? ? Seguici su - ehiidemii : @rachelecaggia @pierpaolopretel non ha sprecato un bel nulla perché il suo talento lo ha fatto vedere ed eravamo al… - mikasneck : cosa ci fa it's my house a italia's got talent pensavo avessimo cancellato quella canzone dalla memoria generale - giuliog : RT @latenightmary: Ekaterina Shelehova, la cantante che 'suona' con la voce: a Italia's Got Talent l'esperimento convinc… - latenightmary : Ekaterina Shelehova, la cantante che 'suona' con la voce: a Italia's Got Talent l'esperimento convinc… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Got Italia's Got Talent, il meglio della sesta puntata di audizioni Ecco il meglio della sesta puntata di Italia's Got Talent . Mara Maionchi, Joe Bastianich, Federica Pellegrini e Frank Matano scoprono il talento di Ekaterina, ugola suonante . E per uno di loro c' una prova... di forza da superare.

Video e Testo: MAROON 5 feat. MEGAN THEE STALLION - "Beautiful Mistakes" ... I like my situations beneficial Doin' something different, got me lookin' stupid (Damn) The only ... sound che ha introdotto fin dal debutto con l'album "Song about Jane" (disco d'Oro in Italia) e il ...

Italia's Got Talent 2021: cosa è successo nella puntata 6 Sky Tg24 Savona, i ballerini Negma star a “Italia’s got Talent” Parla savonese la prossima finale di «Italia's Got Talent». L'Asd Negma della città della Torretta ha conquistato il «Golden Buzzer» durante il talent-show andato in onda l'altra sera su Tv8. Francesc ...

Un Macchini da 10 in pagella conquista Italia's got talent. Uno dei più amati artisti del panorama marchigiano. Osannato e seguitissimo in tutta la Provincia di Fermo, Piero Massimo Macchini ha deciso di salire alla ribalta anche sulla Tv ...

Ecco il meglio della sesta puntata di'sTalent . Mara Maionchi, Joe Bastianich, Federica Pellegrini e Frank Matano scoprono il talento di Ekaterina, ugola suonante . E per uno di loro c' una prova... di forza da superare.... I like my situations beneficial Doin' something different,me lookin' stupid (Damn) The only ... sound che ha introdotto fin dal debutto con l'album "Song about Jane" (disco d'Oro in) e il ...Parla savonese la prossima finale di «Italia's Got Talent». L'Asd Negma della città della Torretta ha conquistato il «Golden Buzzer» durante il talent-show andato in onda l'altra sera su Tv8. Francesc ...Uno dei più amati artisti del panorama marchigiano. Osannato e seguitissimo in tutta la Provincia di Fermo, Piero Massimo Macchini ha deciso di salire alla ribalta anche sulla Tv ...