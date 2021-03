Italia zona rossa per Pasqua, il ministro Speranza: “Tutte le regioni gialle diventano arancioni” (Di venerdì 12 marzo 2021) Il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro ha spiegato ai governatori durante la riunione convocata dal Governo per illustrare le misure che saranno inserite nel decreto, che l’Rt nazionale è a 1,16 e che quindi stiamo sfiorando 250 casi per 100mila abitanti. Il ministro della salute Roberto Speranza avrebbe dichiarato: “Tutte le regioni gialle diventano arancioni” (Sicilia, Calabria, Lazio, Valle d’Aosta). L’intenzione del governo sarebbe inoltre quella di bloccare qualsiasi tipo di spostamento nelle vacanze di Pasqua: tutto il Paese dovrebbe passare in zona rossa il 3,4 e 5 aprile. zona rossa in Italia per Pasqua Per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 12 marzo 2021) Il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro ha spiegato ai governatori durante la riunione convocata dal Governo per illustrare le misure che saranno inserite nel decreto, che l’Rt nazionale è a 1,16 e che quindi stiamo sfiorando 250 casi per 100mila abitanti. Ildella salute Robertoavrebbe dichiarato: “le” (Sicilia, Calabria, Lazio, Valle d’Aosta). L’intenzione del governo sarebbe inoltre quella di bloccare qualsiasi tipo di spostamento nelle vacanze di: tutto il Paese dovrebbe passare inil 3,4 e 5 aprile.inperPer ...

