Italia zona rossa: oggi le nuove regole. Regioni: la lista di quelle a rischio (Di venerdì 12 marzo 2021) Giornata campale sul fronte della lotta al Covid. È atteso per oggi 12 marzo un vertice tra il governo e le Regioni sulle nuove misure anti contagio. A metà mattina la riunione del Consiglio dei ministri che stabilirà le nuove chiusure in vista della Pasqua e sui movimenti nei fine settimana, mentre alle 15 è previsto l’intervento del premier Mario Draghi al centro vaccinale di Fiumicino. Diverse le Regioni che rischiano la stretta. Il Piemonte, ma non solo, si avvia verso la zona rossa. Veneto, Friuli e Piemonte L’Istituto Superiore di Sanità ha comunicato alla Regione Piemonte che il dato dell’Rt è salito all’1,41. Lo ha reso noto il governatore Alberto Cirio in occasione, l’11 marzo, del tour di ascolto sul territorio per ciò che riguarda la programmazione dei fondi ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 12 marzo 2021) Giornata campale sul fronte della lotta al Covid. È atteso per12 marzo un vertice tra il governo e lesullemisure anti contagio. A metà mattina la riunione del Consiglio dei ministri che stabilirà lechiusure in vista della Pasqua e sui movimenti nei fine settimana, mentre alle 15 è previsto l’intervento del premier Mario Draghi al centro vaccinale di Fiumicino. Diverse leche rischiano la stretta. Il Piemonte, ma non solo, si avvia verso la. Veneto, Friuli e Piemonte L’Istituto Superiore di Sanità ha comunicato alla Regione Piemonte che il dato dell’Rt è salito all’1,41. Lo ha reso noto il governatore Alberto Cirio in occasione, l’11 marzo, del tour di ascolto sul territorio per ciò che riguarda la programmazione dei fondi ...

Corriere : L’Ue si proclama zona libera per le persone lgbt. Lega e FdI votano contro - Agenzia_Ansa : Piemonte e Friuli verso la zona rossa. Il Veneto 'in bilico'. Assessore in Emilia Romagna: mi aspetto tutta la regi… - Corriere : L’Ue si proclama zona libera per le persone lgbt. Lega e FdI votano contro - LucaPedercini : RT @radio_zek: L’Unione Europea si dichiara “zona di libertà per le persone #LGBT+”. Ora l’Italia dimostri la sua appartenenza ai valori e… - dietnam : Dal 3 al 5 aprile tutt'Italia zona rossa. Tre giorni che, sono certo, cambieranno le sorti del nostro paese. -