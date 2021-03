Italia zona rossa, le regole per le regioni: cosa si può fare (Di venerdì 12 marzo 2021) Tante regioni in zona rossa, con nuove regole e divieti anche per Pasqua. Il Consiglio dei ministri oggi dovrà decidere le restrizioni per contrastare la diffusione del coronavirus e arginare le varianti. Di seguito alcune risposte alle domande più frequenti su cosa si può e non si può fare attualmente in zona rossa, così come illustrate nelle faq del governo che, si precisa, tengono conto esclusivamente delle misure introdotte da disposizioni nazionali. Le regioni e le Province autonome possono infatti adottare specifiche ulteriori disposizioni restrittive, di carattere locale. Fino al 27 marzo 2021, in area rossa sono consentiti esclusivamente i seguenti spostamenti: per comprovati motivi di lavoro, salute o ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 12 marzo 2021) Tantein, con nuovee divieti anche per Pasqua. Il Consiglio dei ministri oggi dovrà decidere le restrizioni per contrastare la diffusione del coronavirus e arginare le varianti. Di seguito alcune risposte alle domande più frequenti susi può e non si puòattualmente in, così come illustrate nelle faq del governo che, si precisa, tengono conto esclusivamente delle misure introdotte da disposizioni nazionali. Lee le Province autonome possono infatti adottare specifiche ulteriori disposizioni restrittive, di carattere locale. Fino al 27 marzo 2021, in areasono consentiti esclusivamente i seguenti spostamenti: per comprovati motivi di lavoro, salute o ...

Advertising

Corriere : L’Ue si proclama zona libera per le persone lgbt. Lega e FdI votano contro - Agenzia_Ansa : Piemonte e Friuli verso la zona rossa. Il Veneto 'in bilico'. Assessore in Emilia Romagna: mi aspetto tutta la regi… - Corriere : L’Ue si proclama zona libera per le persone lgbt. Lega e FdI votano contro - Marilenapas : RT @Corriere: Pasqua in lockdown: il 3, 4 e 5 aprile tutta Italia in zona rossa Brusaferro: «L’Rt na... - Dorian221190 : RT @radio_zek: Nel voto con cui il Parlamento Europeo ha adottato a larga maggioranza la risoluzione che dichiara la UE ‘zona di libertà pe… -