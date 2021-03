Italia verso la zona rossa nazionale a Pasqua (Di venerdì 12 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Da lunedì 15 marzo al 2 aprile, e il 6 aprile, le Regioni che hanno dati da zona gialla saranno comunque considerate in zona arancione. Questo il contenuto della bozza del decreto legge con le nuove misure anti-Covid, sul tavolo del Consiglio dei Ministri. La regola non vale per la Sardegna che al momento è in zona bianca.A Pasqua, nei giorni 3, 4 e 5 aprile, “sull'intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni i cui territori si collocano in zona bianca, si applicano le misure stabilite dai provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 per la zona rossa”. Negli stessi giorni sono consentiti gli spostamenti ma solo in ambito regionale.Dal 15 marzo al 6 aprile si va in zona ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Da lunedì 15 marzo al 2 aprile, e il 6 aprile, le Regioni che hanno dati dagialla saranno comunque considerate inarancione. Questo il contenuto della bozza del decreto legge con le nuove misure anti-Covid, sul tavolo del Consiglio dei Ministri. La regola non vale per la Sardegna che al momento è inbianca.A, nei giorni 3, 4 e 5 aprile, “sull'intero territorio, ad eccezione delle Regioni i cui territori si collocano inbianca, si applicano le misure stabilite dai provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 per la”. Negli stessi giorni sono consentiti gli spostamenti ma solo in ambito regionale.Dal 15 marzo al 6 aprile si va in...

