Italia Nostra | Villa Blanc sia accessibile a tutti

Roma – Per "risolvere il problema del mancato utilizzo dei cittadini del parco pubblico di Villa Blanc", le Associazioni Italia Nostra Roma e Comitato Villa Blanc hanno avuto un proficuo incontro con l'Assessore all'Urbanistica, Luca Montuori, coadiuvato dall'Avvocato Francesca Martini in rappresentanza dell'Assessorato al Verde e dalla Presidente del Municipio II Francesca del Bello. A promuovere l'incontro la Sindaca Raggi, che ha recepito le istanze dei cittadini e alla quale e' stato richiesto un deciso intervento di carattere politico in prima persona, per: – nell'immediato, esigere dalla LUISS il rispetto della Convenzione firmata dall'Universita' e da Roma Capitale nel 2011 per l'apertura di tutto il parco al pubblico la Domenica, i giorni festivi e negli altri giorni di ...

