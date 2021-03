Italia in zona rossa e arancione: cosa si può fare e cosa no (Di venerdì 12 marzo 2021) La corsa del Covid non si arresta e l’Italia diventa arancio-rossa: da lunedì 15 marzo la maggior parte delle Regioni sarà di fatto in lockdown, con le scuole di ogni ordine e grado in didattica a distanza, bar, ristoranti e negozi chiusi, possibilità di uscire da casa solo per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità, nessuna possibilità di andare a trovare parenti e amici se non una volta al giorno. Vediamo le principali misure che dovrebbero essere previste nel decreto del Consiglio dei ministri.Bar e ristoranti rossa E arancione - Bar e ristoranti saranno chiusi, ma resta garantito l’asporto fino alle 22 e la consegna a domicilio, senza restrizioni di orario. Parrucchieri, supermercati e negozirossa - Non si potrà più andare dal parrucchiere, né dal ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 12 marzo 2021) La corsa del Covid non si arresta e l’diventa arancio-: da lunedì 15 marzo la maggior parte delle Regioni sarà di fatto in lockdown, con le scuole di ogni ordine e grado in didattica a distanza, bar, ristoranti e negozi chiusi, possibilità di uscire da casa solo per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità, nessuna possibilità di andare a trovare parenti e amici se non una volta al giorno. Vediamo le principali misure che dovrebbero essere previste nel decreto del Consiglio dei ministri.Bar e ristoranti- Bar e ristoranti saranno chiusi, ma resta garantito l’asporto fino alle 22 e la consegna a domicilio, senza restrizioni di orario. Parrucchieri, supermercati e negozi- Non si potrà più andare dal parrucchiere, né dal ...

