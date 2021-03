Italia in zona rossa e arancione: cosa cambia per scuole e nidi (Di venerdì 12 marzo 2021) Scuola, cosa cambia: in zona rossa chiusi pure i nidi. Per le zone arancioni restano aperti nidi, scuole dell’infanzia, elementari e medie L’Italia si avvia a diventare tutta rossa e arancione. La zona gialla è stata sospesa fino al 2 aprile. Mezza Italia sarà zona rossa con tutta probabilità da lunedì e per almeno due L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 12 marzo 2021) Scuola,: inchiusi pure i. Per le zone arancioni restano apertidell’infanzia, elementari e medie L’si avvia a diventare tutta. Lagialla è stata sospesa fino al 2 aprile. Mezzasaràcon tutta probabilità da lunedì e per almeno due L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

