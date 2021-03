Italia in zona rossa da lunedì: spostamenti sotto stretta sorveglianza anche nel comune di residenza (Di venerdì 12 marzo 2021) Da lunedì 14 Regioni Italiane torneranno in zona rossa proprio come era accaduto durante le feste di Natale. Ma ci sono alcune novità in merito alle limitazioni. Da lunedì’ i timori di tanti Italiani che si ritroveranno ancora una volta in zona rossa si realizzeranno: il Governo ha praticamente ufficializzato il passaggio in zona arancione L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 12 marzo 2021) Da14 Regionine torneranno inproprio come era accaduto durante le feste di Natale. Ma ci sono alcune novità in merito alle limitazioni. Da’ i timori di tantini che si ritroveranno ancora una volta insi realizzeranno: il Governo ha praticamente ufficializzato il passaggio inarancione L'articolo proviene da Leggilo.org.

Corriere : L’Ue si proclama zona libera per le persone lgbt. Lega e FdI votano contro - Agenzia_Ansa : FLASH | Dal 3 al 5 aprile tutta Italia sarà in zona rossa, compresi quindi i giorni di Pasqua e Pasquetta. E' l'int… - Agenzia_Ansa : Piemonte e Friuli verso la zona rossa. Il Veneto 'in bilico'. Assessore in Emilia Romagna: mi aspetto tutta la regi… - annoupanoux : RT @Marco_dreams: Pasqua: tutta Italia in zona rossa, dal 3 al 5 aprile. Sappiate che non è colpa del governo, è colpa di chi non ha ancora… - DeniseSnowWhite : RT @inomniapparatus: Non mi stupisco manco dell'Italia in zona rossa per Pasqua perché tanto me lo aspettavo -