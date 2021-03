Italia, allerta contagi: emanato nuovo decreto per aumentare zone rosse (Di venerdì 12 marzo 2021) Nonostante sia passato 1 anno da l’inizio di questa pandemia, il virus non si ferma. Più aggressivo e con sempre più varianti, non cessando l’aumentare del valore RT, da lunedì quasi tutta l’Italia sarà in zona rossa. L’Italia diventa zona rossa, le misure dal 15/03 al 6/04 Vista e considerata l’incessante diffusione del Covid-19, oramai L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Riforma quota 100, tutti gli sviluppi e fasi d’uscita Salvini a Cagliari ed Assemini “Vi libereremo dalla sinistra” Via libera alla riforma Mibac dal Consiglio dei Ministri La Sardegna riapre le spiagge. Inizia la nuova fase Spadafora fa autocritica Covid-19: Sardegna, passaporto sanitario per entrare Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 12 marzo 2021) Nonostante sia passato 1 anno da l’inizio di questa pandemia, il virus non si ferma. Più aggressivo e con sempre più varianti, non cessando l’del valore RT, da lunedì quasi tutta l’sarà in zona rossa. L’diventa zona rossa, le misure dal 15/03 al 6/04 Vista e considerata l’incessante diffusione del Covid-19, oramai L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Riforma quota 100, tutti gli sviluppi e fasi d’uscita Salvini a Cagliari ed Assemini “Vi libereremo dalla sinistra” Via libera alla riforma Mibac dal Consiglio dei Ministri La Sardegna riapre le spiagge. Inizia la nuova fase Spadafora fa autocritica Covid-19: Sardegna, passaporto sanitario per entrare

