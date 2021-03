Israele riapre gli stadi ai tifosi vaccinati

(Di venerdì 12 marzo 2021) Idi calcio israeliani, purchécontro il Coronavirus, potranno tornare negliper assistere agli incontri di prima e seconda divisione. La decisione, che avrà effetto a partire da questo fine settimana, è stata confermata dal capo della federcalcio israeliana. Idovranno dimostrare di essere staticontro il Covid-19 attraverso il sistema del ‘passaporto verde’ fornito dalle autorità e il loro numero sarà contingentato e soggetto a regole di igiene e sicurezza. Neglicon capacità superiore ai 10mila posti sarà consentito l’ingresso fino a 1.500 persone, in quelli con capacità inferiore potranno entrare non più di 750. L’Hapoel Tel Aviv, una delle squadre che scenderanno in campo sabato, ha salutato sul proprio sito i ...

A fronte del successo della campagna di vaccinazione,aveva già consentito due settimane fa il ritorno sugli spalti degli spettatori degli incontri tra dilettanti.le attrazioni turistiche - Grazie alla campagna vaccinale di successo,ha già riaperto le attrazioni turistiche. Con quasi 5 milioni di israeliani vaccinati almeno con una dose ...I tifosi di calcio israeliani, purché vaccinati contro il Coronavirus, potranno tornare negli stadi per assistere agli incontri di prima e seconda divisione. La decisione, che avrà effetto a partire d ...I viaggiatori provenienti da Regno Unito, Australia, Corea del Sud, Israele, Giappone, Nuova Zelanda e Singapore non avranno più bisogno di un “motivo valido” per recarsi in Francia, ma sarà loro ...