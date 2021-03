Israele alla sbarra: 'Vi racconto chi è la procuratrice che ha sfidato Netanyahu' (Di venerdì 12 marzo 2021) Ecco il suo racconto su Haaretz, ripreso in Italia da Globalist. 'L'annuncio della scorsa settimana del procuratore della Corte penale internazionale Fatou Bensouda che sarebbe stata aperta un'... Leggi su globalist (Di venerdì 12 marzo 2021) Ecco il suosu Haaretz, ripreso in Italia da Globalist. 'L'annuncio della scorsa settimana del procuratore della Corte penale internazionale Fatou Bensouda che sarebbe stata aperta un'...

Ultime Notizie dalla rete : Israele alla Israele alla sbarra: 'Vi racconto chi è la procuratrice che ha sfidato Netanyahu' ... parlando di "un atto politico di un procuratore alla fine della sua carriera che cerca di ... Bensouda terminerà il suo mandato a giugno e in Israele speravano che il suo successore, l'inglese Karim ...

Israele alla sbarra: "Vi racconto chi è la procuratrice che ha sfidato Netanyahu" Fatou Bensoua, è la procuratrice della Corte penale internazionale che ha avviato un procedimento contro Israele per crimini di guerra a Gaza. Qualcuno l'ha pure accusata di anti-semitismo ...

