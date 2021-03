Isola dei famosi, ufficiale: Tommaso Zorzi nuovo opinionista (Di venerdì 12 marzo 2021) L’Isola dei famosi acquista un nuovo importante elemento: l’ex concorrente del Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi ha accettato il ruolo di opinionista e affiancherà Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. Il corteggiamento di Mediaset è stato serrato ma convincere l’influencer non è stato facile… Tommaso Zorzi è ufficialmente un opinionista dell’Isola dei famosi. Il vincitore del Grande Fratello Vip dei record, vero showman della casa più spiata d’Italia, secondo Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 12 marzo 2021) L’deiacquista unimportante elemento: l’ex concorrente del Grande Fratello Vipha accettato il ruolo die affiancherà Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. Il corteggiamento di Mediaset è stato serrato ma convincere l’influencer non è stato facile…è ufficialmente undell’dei. Il vincitore del Grande Fratello Vip dei record, vero showman della casa più spiata d’Italia, secondo Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

trash_italiano : #Isola dei Famosi 2021, Elettra Lamborghini assente per alcune puntate: arriva Tommaso Zorzi - Agenzia_Ansa : Disney+ proibisce ai minori di sette anni alcuni dei suoi film più classici per la presenza di scene razziste. Tra… - simone_paciello : “Quando tornerai dall’isola dei famosi avrai un fisico scolpito, asciuttissimo vedrai!”???? Io quando tornerò dall’… - andrea_82b15 : RT @lucciobrujk: COMINCIA L’ISOLA DEI FAMOSI (Chiara Zucchelli) - Legambiente : RT @ESPER_WasteNews: Sicilia Munnizza Free, organizzata da @Legambiente in tutta la Regione per migliorare la gestione del ciclo dei #rifiu… -