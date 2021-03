Isola dei Famosi Tommaso Zorzi opinionista: l’annuncio ufficiale su Instagram fra frecciatine e anticipazioni (Di venerdì 12 marzo 2021) Tommaso Zorzi ha conquistato il grande pubblico con la sua partecipazione al Grande Fratello Vip e Mediaset non sembra proprio riuscire a fare a meno di lui. Prima ancora che uscisse vincitore dal reality condotto da Alfonso Signorini, in molti hanno immaginato quale ruolo l’influencer potesse ricoprire in televisione e ora dopo alcune smentite è arrivato finalmente un comunicato ufficiale. Tommaso Zorzi in tv, una collezione di deludenti “no” Tommaso Zorzi riscuote da tempo grande successo sul suo profilo Instagram, dove quasi 2 milioni di follower lo seguono quotidianamente apprezzandone la spiccata e pungente ironia che lo rappresenta. Grazie al Grande Fratello Vip però, il giovane milanese ha avuto occasione di farsi conoscere anche agli ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 12 marzo 2021)ha conquistato il grande pubblico con la sua partecipazione al Grande Fratello Vip e Mediaset non sembra proprio riuscire a fare a meno di lui. Prima ancora che uscisse vincitore dal reality condotto da Alfonso Signorini, in molti hanno immaginato quale ruolo l’influencer potesse ricoprire in televisione e ora dopo alcune smentite è arrivato finalmente un comunicatoin tv, una collezione di deludenti “no”riscuote da tempo grande successo sul suo profilo, dove quasi 2 milioni di follower lo seguono quotidianamente apprezzandone la spiccata e pungente ironia che lo rappresenta. Grazie al Grande Fratello Vip però, il giovane milanese ha avuto occasione di farsi conoscere anche agli ...

Advertising

MediasetPlay : Nella Casa di #GFVIP non si è risparmiato, ma come Opinionista sarà ancora più “terribile”. Noi possiamo dire solo:… - fanpage : Tommaso Zorzi è il nuovo opinionista de 'L'Isola dei famosi' #isola - trash_italiano : #Isola dei Famosi 2021, Elettra Lamborghini assente per alcune puntate: arriva Tommaso Zorzi - ettore_raimondo : @severusmagiustu Sarò impopolare ma mandare in onda un programma come l'isola dei famosi in un momento del genere m… - foddipop : scusate fermate il gioco, ma l’isola dei famosi ci sarà due volte a settimana non una sola -