' Isola dei Famosi' | Tommaso Zorzi nuovo opinionista

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

Famosi, è l'opinionista ufficiale. Il brutto insulto dell'hater, ma la sua risposta spiazza tutti. Pochi minuti fa, il vincitore del Grande Fratello Vip ha comunicato ai suoi quasi due ...Tommaso Zorzi , fresco vincitore del 'Grande Fratello Vip' , è il nuovo opinionista dell' 'Famosi' : Zorzi va a completare una squadra di commentatori composta da Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini . Oltre alla presenza in studio nella nuova edizione condotta da Ilary Blasi in ...Milano - Novità per L'Isola dei Famosi, il reality show condotto da Ilary Blasi, che inizierà lunedì 15 marzo: Tommaso Zorzi sarà opinionista insieme ad Iva Zanicchi ed Elettra Lambroghini. "Nome in ...Disney+ proibisce ai minori di sette anni alcuni dei suoi film più classici. Sono razzisti. Tra questi Dumbo, Gli Aristogatti, Peter Pan e ...