Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi nuovo opinionista (Di venerdì 12 marzo 2021) Il vincitore del GF VIP raggiunge Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini nel parterre degli opinionisti della nuova edizione dell'Isola dei Famosi. Tommaso Zorzi è l'opinionista dell'Isola dei Famosi Confermata la partecipazione di Tommaso Zorzi, fresco dall'aver vinto il GF VIP condotto da Signorini, all'Isola dei Famosi. Vedremo il noto influencer a fianco della conduttrice Ilary Blasi in qualità di opinionista, accanto alla squadra composta da Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. Il primo passo, quello di Zorzi, di un percorso che lo porterà ad entrare nella rosa delle risorse artistiche della Mediaset. "Per me il GF non è stata solo un'esperienza televisiva, ma ...

