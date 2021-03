Isola dei famosi: l’appello di Ilaria Galassi a Ilary Blasi (Di venerdì 12 marzo 2021) Ilaria Galassi e il suo sogno di partecipare all’Isola dei famosi La ex ragazza di Non è la Rai, Ilaria Galassi, ha un sogno: “vorrei partire per l‘Isola dei famosi. Ilary, prendimi…”, è l’appello della donna, come riporta Il tempo. “La tv di oggi non mi considera. Perché? Devo essere per forza un’influencer per andare in un programma?”, dice Ilaria ricordando i tempi passati. Ilaria ha fatto il provino ma non ha saputo nulla: “Non mi hanno fatto sapere nulla. Sono ancora in attesa. Vorrei partire per questa nuova esperienza”, dice la Galassi. L’ex ragazza di non è la Rai si mostra nostalgica pensando agli anni Novanta: “Gli anni Novanta sono stati gli anni più belli ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 12 marzo 2021)e il suo sogno di partecipare all’deiLa ex ragazza di Non è la Rai,, ha un sogno: “vorrei partire per l‘dei, prendimi…”, èdella donna, come riporta Il tempo. “La tv di oggi non mi considera. Perché? Devo essere per forza un’influencer per andare in un programma?”, dicericordando i tempi passati.ha fatto il provino ma non ha saputo nulla: “Non mi hanno fatto sapere nulla. Sono ancora in attesa. Vorrei partire per questa nuova esperienza”, dice la. L’ex ragazza di non è la Rai si mostra nostalgica pensando agli anni Novanta: “Gli anni Novanta sono stati gli anni più belli ...

