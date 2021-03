Isola dei Famosi, Daniela Martani la prima vegana: ecco cosa mangerà al posto del pesce (FOTO) (Di venerdì 12 marzo 2021) Daniela Martani a L’Isola dei Famosi 2021 Dopo una settimana di stop, nel lunedì sera di Canale 5 ci sarà un altro reality show. Stiamo parlando de L’Isola dei Famosi 2021 tornerà il 15 marzo alla guida di Ilary Blasi. In queste prime 14 edizioni in Honduras o in altri luoghi del sudamericani sono sbarcati più di un centinaio di concorrenti. Ovviamente non ricordiamo tutti i naufraghi, ma la cosa certa è che sia nelle stagioni in Rai che in quelle Mediaset non c’era nessun vegano. Come tutti ben sanno coloro che hanno fatto questa scelta hanno abolito dalla loro dieta la carne, il pesce, uova, formaggio e tutti i loro derivati. Di conseguenza un’esperienza del genere potrebbe essere difficoltosa per chiunque. Ma andiamo a vedere cosa ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 12 marzo 2021)a L’dei2021 Dopo una settimana di stop, nel lunedì sera di Canale 5 ci sarà un altro reality show. Stiamo parlando de L’dei2021 tornerà il 15 marzo alla guida di Ilary Blasi. In queste prime 14 edizioni in Honduras o in altri luoghi del sudamericani sono sbarcati più di un centinaio di concorrenti. Ovviamente non ricordiamo tutti i naufraghi, ma lacerta è che sia nelle stagioni in Rai che in quelle Mediaset non c’era nessun vegano. Come tutti ben sanno coloro che hanno fatto questa scelta hanno abolito dalla loro dieta la carne, il, uova, formaggio e tutti i loro derivati. Di conseguenza un’esperienza del genere potrebbe essere difficoltosa per chiunque. Ma andiamo a vedere...

