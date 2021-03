Isola dei Famosi, colpo di scena a pochi giorni dall’inizio: accadrà nella prima puntata (Di venerdì 12 marzo 2021) del reality show di Canale 5. Manca sempre meno all’inizio della nuova edizione de L’Isola dei Famosi! Gli amanti dei reality show possono stare tranquilli: dopo ben sei mesi di GF Vip 5, una nuova avventura sta per partire in Honduras. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 12 marzo 2021) del reality show di Canale 5. Manca sempre meno all’inizio della nuova edizione de L’dei! Gli amanti dei reality show possono stare tranquilli: dopo ben sei mesi di GF Vip 5, una nuova avventura sta per partire in Honduras. L'articolo è apparsosua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

MediasetPlay : Nella Casa di #GFVIP non si è risparmiato, ma come Opinionista sarà ancora più “terribile”. Noi possiamo dire solo:… - MediasetTgcom24 : 'Isola dei Famosi', Tommaso Zorzi nuovo opinionista #tommasozorzi - trash_italiano : #Isola dei Famosi 2021, Elettra Lamborghini assente per alcune puntate: arriva Tommaso Zorzi - xntxrstellar : una sotto al tweet dove praticamente dico che non sono felice che pippo faccia l’opinionista all’isola dei famosi m… - errico_alex : RT @GalantoMassimo: I giornalisti televisivi proprio senza pregiudizi verso Tommaso Zorzi. Non vedo l'ora di leggere le recensioni della pr… -