Isola dei Famosi 2021, Tommaso Zorzi opinionista e conduttore: il comunicato Mediaset (Di venerdì 12 marzo 2021) Tommaso Zorzi ce l’ha fatta: il vincitore del Grande Fratello Vip 5 è entrato a far parte del team dei conduttori e opinionisti Mediaset. Sarà infatti il terzo opinionista dell’Isola dei Famosi 2021 assieme a Elettra Lamborghini (che a causa del Covid-19 salterà le prime puntate) e a Iva Zanicchi. Lui stesso qualche giorno fa aveva smentito, ma adesso appare chiaro che lo aveva fatto solo perché non aveva ancora firmati. Tommaso Zorzi è il nuovo opinionista dell’Isola dei Famosi 2021 Tommaso Zorzi è dunque il terzo opinionista a sorpresa dell’Isola dei Famosi 2021, ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 12 marzo 2021)ce l’ha fatta: il vincitore del Grande Fratello Vip 5 è entrato a far parte del team dei conduttori e opinionisti. Sarà infatti il terzodell’deiassieme a Elettra Lamborghini (che a causa del Covid-19 salterà le prime puntate) e a Iva Zanicchi. Lui stesso qualche giorno fa aveva smentito, ma adesso appare chiaro che lo aveva fatto solo perché non aveva ancora firmati.è il nuovodell’deiè dunque il terzoa sorpresa dell’dei, ...

MediasetPlay : Nella Casa di #GFVIP non si è risparmiato, ma come Opinionista sarà ancora più “terribile”. Noi possiamo dire solo:… - trash_italiano : #Isola dei Famosi 2021, Elettra Lamborghini assente per alcune puntate: arriva Tommaso Zorzi - simone_paciello : “Quando tornerai dall’isola dei famosi avrai un fisico scolpito, asciuttissimo vedrai!”???? Io quando tornerò dall’… - meryheidi : Opinionista all’isola e conduttore di un suo programma. Pronti a twittare come dei matti, alla faccia di tutti gli… - vervainwhiteoak : TOMMASO ZORZI COME OPINIONISTA ALL' ISOLA DEI FAMOSI DIREI DI DAR VITA ALL HASHTAG #tzisola ?????????????? #tzvip -