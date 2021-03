Isola dei Famosi 2021, Elettra Lamborghini rischia il suo ruolo: la conferma in un video (Di venerdì 12 marzo 2021) Elettra Lamborghini rischia il ruolo di opinionista in studio per L’Isola dei Famosi 2021, per via della sua positività accertata al Coronavirus. A confermare il suo contagio risultato ai test sul virus, è la stessa regina del twerk, in un video condiviso con i fan in rete. Nel suo intervento social, fa in particolare sapere di essere in Isolamento del tutto affranta per la sua positività scoperta dopo aver fatto prevenzione del virus e di sapere per certo chi possa averla contagiata. Intanto, spunta l’ipotesi che vedrebbe un ex Gf vip 5 in sostituzione della cantante nello studio del reality dei naufraghi in arrivo. Tutto questo e molto altro, vi svisceriamo qui di seguito. Elettra ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 12 marzo 2021)ildi opinionista in studio per L’dei, per via della sua positività accertata al Coronavirus. Are il suo contagio risultato ai test sul virus, è la stessa regina del twerk, in uncondiviso con i fan in rete. Nel suo intervento social, fa in particolare sapere di essere inmento del tutto affranta per la sua positività scoperta dopo aver fatto prevenzione del virus e di sapere per certo chi possa averla contagiata. Intanto, spunta l’ipotesi che vedrebbe un ex Gf vip 5 in sostituzione della cantante nello studio del reality dei naufraghi in arrivo. Tutto questo e molto altro, vi svisceriamo qui di seguito....

