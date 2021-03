Iran, perché gli Usa rallentano sul Jcpoa (Di venerdì 12 marzo 2021) Tre settimane fa, l’accordo sul nucleare Iraniano Jcpoa sembrava al centro di dinamiche che avrebbero portato Stati Uniti e Iran a parlarsi in tempi rapidi – nel tentativo di ricomporre l’intesa da cui l’amministrazione Trump aveva portato fuori Washington, producendo una sorta di sospensione. L’amministrazione Biden aveva accettato un framework di contatto pensato dall’Unione europea, mentre la Russia e la Cina hanno preso un approccio “più simpatetico” con l’Iran, per dirla come il New York Times. Teheran sembrava d’accordo, salvo poi rifiutare un primo incontro che avrebbe dato il calcio d’inizio ai negoziati Il presidente Iraniano Hassan Rouhani, che con la sua linea pragmatico-riformista ha spinto l’accordo e ancora lo sostiene come arma politico elettorale in vista delle elezioni di giugno, ha ... Leggi su formiche (Di venerdì 12 marzo 2021) Tre settimane fa, l’accordo sul nucleareianosembrava al centro di dinamiche che avrebbero portato Stati Uniti ea parlarsi in tempi rapidi – nel tentativo di ricomporre l’intesa da cui l’amministrazione Trump aveva portato fuori Washington, producendo una sorta di sospensione. L’amministrazione Biden aveva accettato un framework di contatto pensato dall’Unione europea, mentre la Russia e la Cina hanno preso un approccio “più simpatetico” con l’, per dirla come il New York Times. Teheran sembrava d’accordo, salvo poi rifiutare un primo incontro che avrebbe dato il calcio d’inizio ai negoziati Il presidenteiano Hassan Rouhani, che con la sua linea pragmatico-riformista ha spinto l’accordo e ancora lo sostiene come arma politico elettorale in vista delle elezioni di giugno, ha ...

