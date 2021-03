“Io so che lui mi ama, ma non l’ho mai incontrato”: gli 88 anni di Sandra Milo e il regalo dello spasimante “a distanza” (Di venerdì 12 marzo 2021) Ha compiuto ieri 88 anni Sandra Milo. Nata a Tunisi da padre siciliano e madre toscana nel 1933, Sandra Milo ha una filmografia composta da decine di film, dall’esordio nel 1955 (ne ‘Lo Scapolo’ di Antonio Pietrangeli) all’ultimo fim dell’anno scorso (‘Nemici’ di Milo Vallone). In mezzo, soprattutto i film di Federico Fellini – con il quale ebbe anche una relazione clandestina durata 17 anni – 8½ (1963) e Giulietta degli spiriti (1965) nei quali ricopre i ruoli della femme fatale ironica e disinibita e grazie ai quali vinse il Nastro d’argento come miglior attrice non protagonista. Ma vien ricordata anche per i programmi televisivi e soprattutto per una scena culto. Per lei quindi diverse interviste in occasione del genetliaco. La ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 12 marzo 2021) Ha compiuto ieri 88. Nata a Tunisi da padre siciliano e madre toscana nel 1933,ha una filmografia composta da decine di film, dall’esordio nel 1955 (ne ‘Lo Scapolo’ di Antonio Pietrangeli) all’ultimo fim dell’anno scorso (‘Nemici’ diVallone). In mezzo, soprattutto i film di Federico Fellini – con il quale ebbe anche una relazione clandestina durata 17– 8½ (1963) e Giulietta degli spiriti (1965) nei quali ricopre i ruoli della femme fatale ironica e disinibita e grazie ai quali vinse il Nastro d’argento come miglior attrice non protagonista. Ma vien ricordata anche per i programmi televisivi e soprattutto per una scena culto. Per lei quindi diverse interviste in occasione del genetliaco. La ...

