“Io e mia moglie, ultraottantenni, finalmente chiamati per il vaccino: ma a 15 km da casa” (Di venerdì 12 marzo 2021) Il mondo va verso il digitale: l’anziano, privo di portatile e di cellulare con collegamento internet, nel vortice di Spid e codici da usare, senza alcun desiderio di finire in una Rsa, vede con grand favore e somma gioia la possibilità del vaccino. Ma… Da questa lettera e da altre segnalazioni sembra un percorso ad ostacoli perché essere destinati alla struttura di Spirano per chi risiede in Città Alta a Bergamo come chi scrive o a Ponteranica, come risulta da più di una segnalazione, la distanza per ottenere la vaccinazione è tutt’altro che breve. Gentile Direttrice Io e mia moglie abbiamo la fortuna di avere raggiunto gli 86 anni e per quanto mi riguarda in discrete condizioni di salute, a parte mia moglie che con l’Alzheimer in forma progressiva ha bisogno della mia costante presenza, oltre a quella della nostra unica figlia. Tra ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 12 marzo 2021) Il mondo va verso il digitale: l’anziano, privo di portatile e di cellulare con collegamento internet, nel vortice di Spid e codici da usare, senza alcun desiderio di finire in una Rsa, vede con grand favore e somma gioia la possibilità del. Ma… Da questa lettera e da altre segnalazioni sembra un percorso ad ostacoli perché essere destinati alla struttura di Spirano per chi risiede in Città Alta a Bergamo come chi scrive o a Ponteranica, come risulta da più di una segnalazione, la distanza per ottenere la vaccinazione è tutt’altro che breve. Gentile Direttrice Io e miaabbiamo la fortuna di avere raggiunto gli 86 anni e per quanto mi riguarda in discrete condizioni di salute, a parte miache con l’Alzheimer in forma progressiva ha bisogno della mia costante presenza, oltre a quella della nostra unica figlia. Tra ...

Advertising

rtl1025 : ?? @Fedez sulla polemica per il sostegno social di @ChiaraFerragni: 'Una moglie sostiene un marito e viceversa, mi s… - IlContiAndrea : #Fedez 'Io credo che in una famiglia sia assolutamente normale che moglie e marito si sostengano a vicenda. Sarebbe… - Plumbeer89 : RT @ilmarziano1: Ho detto a mia moglie che forse ho questo humour un po' British a causa della variante inglese e mi ha risposto che invece… - Alessan87490307 : @Gavrilina_Ritz Le mazzate di mia moglie - ilFrad2 : Cluster in azienda brianzola dove lavora mia moglie. Se in Lombardia non obbligate allo smartworking dove possibile… -