Inzaghi in vista di Benevento-Fiorentina: “La squadra di Prandelli ha valori importanti ma possiamo ripetere il successo dell’andata” (Di venerdì 12 marzo 2021) Il Benevento, domani alle ore 18, al Ciro Vigorito, ospita la Fiorentina di Cesare Prandelli per un importantissimo scontro salvezza. Del match con la Viola e del momento vissuto dalla formazione sannita, ne ha parlato il tecnico giallorosso, Filippo Inzaghi, nella consueta conferenza stampa di vigilia. Queste le sue parole: “Purtroppo domani ci mancano i due terzini titolari. Vogliamo fare un’altra grande partita. La gara di La Spezia ci ha dato morale e ci ha permesso di lavorare bene in settimana“. Sulla coesistenza di Schiattarella e Viola: “Possono coesistere sicuramente, sono calciatori importanti che hanno grande personalità. Devo solo decidere se impiegare Viola in mediana o un po’ più avanti“. Sulla formazione: “Se partiremo 3-5-2 potremo riproporre Improta e Tello esterni, ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 12 marzo 2021) Il, domani alle ore 18, al Ciro Vigorito, ospita ladi Cesareper unssimo scontro salvezza. Del match con la Viola e del momento vissuto dalla formazione sannita, ne ha parlato il tecnico giallorosso, Filippo, nella consueta conferenza stampa di vigilia. Queste le sue parole: “Purtroppo domani ci mancano i due terzini titolari. Vogliamo fare un’altra grande partita. La gara di La Spezia ci ha dato morale e ci ha permesso di lavorare bene in settimana“. Sulla coesistenza di Schiattarella e Viola: “Possono coesistere sicuramente, sono calciatoriche hanno grande personalità. Devo solo decidere se impiegare Viola in mediana o un po’ più avanti“. Sulla formazione: “Se partiremo 3-5-2 potremo riproporre Improta e Tello esterni, ...

