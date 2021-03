Inzaghi | “Bayern Monaco? Ce la giocheremo | l’obiettivo erano gli ottavi”

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 12 marzo 2021) Simone, allenatore della Lazio, ha commentato il successo sul Crotone ai microfoni di Sky Sport. È una vittoria che volevamo a tutti i costi. Dovevamo far meglio, ci mancano i tre punti di Bologna perché avevamo avuto le occasioni per vincerla, sappiamo che abbiamo abituato bene in questi anni. La squadra ha buttato il cuore oltre l’ostacolo e mi sono complimentato per questo con i ragazzi. Ho visto la solita Lazio, che ha giocato bene esprimendo un ottimo calcio con tante opportunità. Abbiamo preso un gol essendo in sei intorno a Simy, poi il secondo nasce da una ripartenza presa da calcio d’angolo. Sono situazioni che possono costare caro. I cambi ci hanno aiutato e abbiamo vinto una gara importante. Caicedo? Sappiamo tutti l’importanza che ha, pensavo di farlo giocare dall’inizio con tre attaccanti visto che sono 10 giorni che si allena senza problemi. ...