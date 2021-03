Investe una donna, scende ma poi scappa: 66enne rintracciata grazie alle telecamere (Di venerdì 12 marzo 2021) Dopo aver investito una donna, era scesa dall’auto ma poi era ripartita senza prestarle soccorso e fornirle i propri dati. Per questo motivo una 66enne di Cene è stata rintracciata e denunciata dagli agenti della polizia locale di Seriate. L’incidente nel primo pomeriggio di venerdì 26 febbraio, in via Paderno, proprio accanto al comando della Locale. Senza concederle la dovuta precedenza, in presenza del segnale di stop, all’altezza dell’intersezione con via Partigiani la conducente di una Fiat Panda ha investito una 55enne che in moto stava circolando regolarmente sulla carreggiata. Dopo lo scontro, l’automobilista ha spostato il proprio veicolo dal punto d’urto, fermandosi per pochi secondi sul posto ma senza fornire i propri dati personali alla malcapitata e soprattutto senza aiutarla o chiamare i soccorsi. Gli agenti seriatesi, ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 12 marzo 2021) Dopo aver investito una, era scesa dall’auto ma poi era ripartita senza prestarle soccorso e fornirle i propri dati. Per questo motivo unadi Cene è statae denunciata dagli agenti della polizia locale di Seriate. L’incidente nel primo pomeriggio di venerdì 26 febbraio, in via Paderno, proprio accanto al comando della Locale. Senza concederle la dovuta precedenza, in presenza del segnale di stop, all’altezza dell’intersezione con via Partigiani la conducente di una Fiat Panda ha investito una 55enne che in moto stava circolando regolarmente sulla carreggiata. Dopo lo scontro, l’automobilista ha spostato il proprio veicolo dal punto d’urto, fermandosi per pochi secondi sul posto ma senza fornire i propri dati personali alla malcapitata e soprattutto senza aiutarla o chiamare i soccorsi. Gli agenti seriatesi, ...

