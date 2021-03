International Women’s Week, la frontiera spagnola dei diritti civili. Cambrollé: «Cambiamo la legge sull’identità transgender» (Di venerdì 12 marzo 2021) Mar Cambrollé ha gli occhi che sorridono, una gestualità vivace e uno sguardo fatto di certezze: quella di esistere, essere e lottare, mentre scaglia contro il cielo il suo pugno chiuso. «Non stiamo parlando di privilegi, stiamo parlando degli stessi diritti che avete voi». Il diritto all’identità. Semplicemente. Da mercoledì 10 marzo è in sciopero della fame a tempo indeterminato insieme a una settantina di altre attiviste e attivisti. Chiedono che alla Camera Bassa spagnola venga finalmente registrata la cosiddetta Ley Trans: una legge che prevede che chi ha più di 16 anni possa cambiare sesso all’anagrafe senza la necessità di un referto medico (come invece accade ora). EPA/Zipi La protesta e l’annuncio dello sciopero della fame fuori dalla Camera Bassa del parlamento, a Madrid, Spagna, 10 marzo 2021 La ... Leggi su open.online (Di venerdì 12 marzo 2021) Marha gli occhi che sorridono, una gestualità vivace e uno sguardo fatto di certezze: quella di esistere, essere e lottare, mentre scaglia contro il cielo il suo pugno chiuso. «Non stiamo parlando di privilegi, stiamo parlando degli stessiche avete voi». Il diritto all’identità. Semplicemente. Da mercoledì 10 marzo è in sciopero della fame a tempo indeterminato insieme a una settantina di altre attiviste e attivisti. Chiedono che alla Camera Bassavenga finalmente registrata la cosiddetta Ley Trans: unache prevede che chi ha più di 16 anni possa cambiare sesso all’anagrafe senza la necessità di un referto medico (come invece accade ora). EPA/Zipi La protesta e l’annuncio dello sciopero della fame fuori dalla Camera Bassa del parlamento, a Madrid, Spagna, 10 marzo 2021 La ...

CagliariCalcio : Buon 8 marzo a tutte le donne! ?? Happy International Women’s Day! ?? Per celebrare la “Giornata internazionale dei… - msdsalute : International Women's Day 2021. Andatevi a prendere i sogni... perché non sia più una notizia. Il consiglio di… - bocognanir : RT @mitgov: Il ministero aderisce alla campagna #ChooseToChallenge Lanciata da International Women's Day #Mims #IWD2021 - MammaDiRickyS : @francescabarra @hrhmeghandaily Le donne farebbero meglio ad imparare ad essere più solidali fra loro. Ho letto co… - RobertoMerlino1 : INSOMNIA #24 WOMEN IN DANCE MUSIC SPECIAL ?? In occasione dell'International Women's Day, un tributo alle voci femm… -

Ultime Notizie dalla rete : International Women’s Analisi del rapporto di mercato di Womenâ ¢ â,¬â “¢ s Salute Riabilitazione Prodotti per dimensione del settore, quota, entrate, volume e valore durante il periodo di previsione dal 2020 al 2023 DFO - digital financial officer