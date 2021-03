Inter, Bastoni: “Sogno la fascia da capitano, penso agli Europei” (Di venerdì 12 marzo 2021) Il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni ha concesso un’Intervista a “La Stampa“, toccando vari temi tra cui il suo futuro in nerazzurro e la Nazionale: “Mi trovo molto bene all’Inter, me la godo come un bambino al luna park. Rinnovare il contratto sarà una pura formalità. Il mio Sogno? Indossare la fascia da capitano – ha ammesso il giovane difensore – Tre anni fa non sapevo che piega avrebbe preso la mia carriera al Parma, mentre adesso mi alleno ogni giorno con tanti campioni. Gli Europei? Ovviamente ci penso, anche se fatico a metabolizzare visto che sta succedendo tutto in fretta“. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 12 marzo 2021) Il difensore dell’Alessandroha concesso un’vista a “La Stampa“, toccando vari temi tra cui il suo futuro in nerazzurro e la Nazionale: “Mi trovo molto bene all’, me la godo come un bambino al luna park. Rinnovare il contratto sarà una pura formalità. Il mio? Indossare lada– ha ammesso il giovane difensore – Tre anni fa non sapevo che piega avrebbe preso la mia carriera al Parma, mentre adesso mi alleno ogni giorno con tanti campioni. Gli? Ovviamente ci, anche se fatico a metabolizzare visto che sta succedendo tutto in fretta“. SportFace.

