Indonesia, autobus si ribalta e cade in un burrone: morti 27 studenti. Un autobus che trasportava studenti e genitori ha perso il controllo della strada ed è precipitato in un burrone di 20 metri. La caduta ha causato la morte di 27 persone, molte delle quali giovanissime e ancora in età scolare. Accade in Indonesia, dove il pullman era in viaggio per accompagnare la folla a una cerimonia religiosa. Un autobus che trasportava bambini e genitori è precipitato in un burrone in Indonesia. L'incidente sull'isola di Java ha ucciso 27 persone tra studenti e familiari. Il ministero dei trasporti ha confermato la notizia e il bilancio dei morti, confermando che l'autista dell'autobus ha perso il controllo del mezzo poco prima dello schianto.

