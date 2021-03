Indice Rt Italia sale a 1.16. Il dato regione per regione

(Di venerdì 12 marzo 2021) Roma, 12 marzo 2021 -stretta nella morsa del Covid.Rt in salita a 1.16 , e una importante accelerazione dell'incidenza, con un'epidemia in espansione . Tanto che oggi, con il cambio ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Indice Italia

il Resto del Carlino

Roma, 12 marzo 2021 -stretta nella morsa del Covid.Rt in salita a 1.16 , e una importante accelerazione dell'incidenza, con un'epidemia in espansione . Tanto che oggi, con il cambio di colore delle Regioni ...Ansa . L'epidemia di Covid inè in fase di espansione, con in netto rialzo sia l'di trasmissibilità Rt sia l'incidenza. Lo riferisce il Monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss) e del ministero ...