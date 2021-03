Indice Rt in Italia sale a 1,16 (Di venerdì 12 marzo 2021) sale ancora l’Indice di trasmissione del contagio in Italia, l’Indice Rt che si attesta a 1,16. È quanto emerge dall’analisi dei dati dell’Istituto superiore di sanità, che registra una forte accelerazione dell’incidenza oltre i 225 casi per 100mila abitanti. Le terapie intensive superano la soglia critica, al 31%. Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 12 marzo 2021)ancora l’di trasmissione del contagio in, l’Rt che si attesta a 1,16. È quanto emerge dall’analisi dei dati dell’Istituto superiore di sanità, che registra una forte accelerazione dell’incidenza oltre i 225 casi per 100mila abitanti. Le terapie intensive superano la soglia critica, al 31%.

