Inciucio M5S-Pd in Regione Lazio Zingaretti chiama la Lombardi e per la Raggi si mette male

Roma, 12 mar – Il M5S entra ufficialmente nella giunta della Regione Lazio del segretario dem dimissionario Nicola Zingaretti: prosegue l'Inciucio grillini-Pd anche e soprattutto in vista delle prossime elezioni. La "sindaca" Virginia Raggi dunque sta per essere fatta fuori: altro che candidatura per un secondo mandato, dem e 5 Stelle si accorderanno su un altro nome. Intanto largo a Roberta Lombardi e Valentina Corrado, che entro il fine settimana approderanno nella giunta. Zingaretti declina nella sua giunta e sul territorio l'alleanza giallofucsia del Conte bis, ora diluita nella maggioranza multicolor del governo Draghi. E procede a grandi passi verso l'intesa giallofucsia per il Campidoglio. Roberta Lombardi assessore alla Transizione ecologica e ...

